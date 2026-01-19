-0.4 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

Fokus

Decentralizimi i kardiologjisë: QKUK nuk e ndihmon spitalin e Prizrenit

By admin

Projekti që nisi para një viti e gjysmë për decentralizimin e kardiologjisë invazive u ndal.

QKUK-ja nuk dërgoi më kardiolog në spitalin e Prizrenit për të kryer koronografinë dhe stentimet.

Ndiqeni kronikën për më shumë:

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Reagon kandidatja e PDK-së në Prizren: Jam më e dëmtuara, më janë hequr votat e familjes

Më Shumë

Kulture

Janis Joplin, zëri i shpirtit rebel që ndryshoi historinë e rock-ut

Janis Joplin, e lindur më 19 janar 1943 në Port Arthur të Teksasit, mbetet një nga figurat më ikonike dhe më të fuqishme të...
Lajme

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

Një person ka vdekur të hënën pasdite në Prizren, ka bërë të ditur Policia e Kosovës. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, viktima ishte dërguar në...

Rahovec: Punime të përkohshme në rrugën “Dëshmorët e Pashtrikut”

44 vjet nga vrasja e vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Shkrimtari i shquar Fatos Kongoli feston sot 82-vjetorin e lindjes

Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

Shpëtohet nga rrënimi kulla e Ymer Pogës në Rogovë të Hasit, një nga monumentet më të vjetra në Kosovë

Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

Ring i zjarrtë sonte: Amarildo Bakaj gati për betejën me italianin Morandi

Reagon kandidatja e PDK-së në Prizren: Jam më e dëmtuara, më janë hequr votat e familjes

Sot ditëlindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

Prizreni përkujton viktimat e gjenocidit serb me ndezje qirinjsh në “Shadërvan”

Opozita në kërkim të alibisë për mosnjohje të zgjedhjeve

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne