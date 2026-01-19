-1.5 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

Lajme

Veç në dy klasë dolën 200 vota të keqpërdorura/ Si u evidentuan vjedhjet në Prizren

By admin

Eugen Cakolli nga KDI, ka treguar në “Frontal” të T7, se KQZ e ka një moster kur vendosë për rinumërim të votave.

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/4294222634125257

Ai tha se numërohen 1 apo 2 klasë nëpër shkolla.

Për Prizren tha se në dy klasë janë evidentuara 700 vota të manipuluara.

Po ashtu, ai ka thënë se ka qenë gabim numërimi më 31 dhjetor dhe 1 janar ka qenë gabim për shkak numrit të kufizuar të monitoruesve. /Gazeta Express

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Decentralizimi i kardiologjisë: QKUK nuk e ndihmon spitalin e Prizrenit
Next article
Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje

Më Shumë

Lajme

Pas dy dekadash, Shyhrete Berisha fiton përfundimisht të drejtën pronësore mbi shtëpinë

Pas 20 vitesh betejë ligjore me familjen e bashkëshortit, Shyhrete Berisha ka fituar të drejtën e shtëpisë në të cilën  jetoi me bashkëshortin dhe...
Siguri

Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

Një aksident trafiku ka ndodhur në qytetin e Rahovecit. Sipas pamjeve të publikuar në mediat lokale, vërehet se një veturë është rrokullisur dhe ka përfunduar...

Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes

Mushkolaj: Dyshimet për hajni më të madhe janë në Prizren

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

Reagon kandidatja e PDK-së në Prizren: Jam më e dëmtuara, më janë hequr votat e familjes

“Dallaveret” me votat e kandidatëve: Kërkohet rinumërim i plotë i votave dhe nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë

Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

Dy raste të hetimit të vdekjes në Prizren, trupat dërgohen për obduksion

Behar Brenoli riemërohet drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Dragash

Dënime deri në 5 vjet burgim për ata që prekin vullnetin qytetar

Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

Krusha e Madhe, plagë e hapur e gjenocidit

Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Avokati Besnik Berisha mbi dyshimet për vjedhje votash brenda partive: Hajnat në burg, rinumërim gjithandej

Zënka përfundon në të shtëna me armë në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne