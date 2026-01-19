Veç në dy klasë dolën 200 vota të keqpërdorura/ Si u evidentuan vjedhjet në Prizren

Eugen Cakolli nga KDI, ka treguar në “Frontal” të T7, se KQZ e ka një moster kur vendosë për rinumërim të votave.
Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/4294222634125257
Ai tha se numërohen 1 apo 2 klasë nëpër shkolla.
Për Prizren tha se në dy klasë janë evidentuara 700 vota të manipuluara.
Po ashtu, ai ka thënë se ka qenë gabim numërimi më 31 dhjetor dhe 1 janar ka qenë gabim për shkak numrit të kufizuar të monitoruesve. /Gazeta Express
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren