Klubi Futbollistik “Liria” e Prizrenit fillon nesër përgatitjet për sezonin 2024/25

Nesër, në orën 18:00, Klubi Futbollistik “Liria” i Prizrenit do të nisë përgatitjet për sezonin e ardhshëm 2024/25. Ekipi do të rikthehet në fushë për të filluar stërvitjet intensive, me synimin për të arritur objektivat për sezonin e ardhshëm.

“Ekipi ynë do të rikthehet në fushë për të nisur stërvitjet dhe përgatitjet intensive që do të na ndihmojnë të arrijmë objektivat tona për sezonin e ardhshëm. Presim me padurim të shohim të gjithë lojtarët tanë në formë të shkëlqyer dhe të përgatitur për sfidat e reja që na presin.”

Njëkohësisht, klubi është duke punuar fuqishëm për të kompletuar skuadrën sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që të ketë një fillim sa më të mbarë për sezonin e ri./PrizrenPress.com/