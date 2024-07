Totaj: Punimet në sheshin ‘Shatërvan’ po ecën sipas planit

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka vizituar pjesën e epërme të sheshit “Shatërvan”, ku janë duke u zhvilluar punimet për rehabilitimin dhe revitalizimin e Qendrës Historike të Prizrenit.

Përmes një postimi në Facebook, ai njoftoi se punimet po ecin sipas dinamikës së paraparë.

“Së bashku me kolegët e ekzekutivit, vizituam sot vendpunishtën në pjesën e epërme të sheshit ‘Shatërvan’. Punimet po avancojnë në përputhje me planin dhe së shpejti ky shesh do të ofrojë një ambient të bukur dhe modern, siç e meriton qendra e Prizrenit,” shkroi kryetari Totaj.

