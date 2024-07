1672 gjoba të shqiptuara për një javë në rajonin e Prizrenit

1672 gjoba i ka shqiptuar Policia e Kosovës brenda një javë në katër komuna të rajonit të Prizrenit, në kuadër të komunikacionit rrugor.

“Po ashtu në kuadër të këtij plani janë ndërmarr aktivitete edhe në: Hetimin e 23 aksidenteve të komunikacionit me të lënduar, hetimin e 37 aksidenteve të komunikacionit me dëme materiale dhe ka shqiptar masa të ndalimit të drejtimit të mjeteve për 13 ngasës”, njofton policia.

Tutje kanë njoftuar se njësitet policore të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren, vazhdojnë të mbajnë pika të shumta të kontrollit të automjeteve me qëllim të prezencës sa më të madhe në terren dhe parandalimit të aksidenteve të komunikacionit rrugor, me theks të veçantë të aksidenteve me fatalitet.

