Anulohet konkursi për gradimin në gradë të rreshterit

Policia e Kosovës njoftoi se ka marrë vendim të eliminojë konkursin për gradim në gradë ne rreshterit, që ishte shpallur më 12 shkurt të këtij viti. Në një njoftim për media, Policia tha se procesi për gradim ka qenë i rregullt, me përjashtim të disa procedurave teknike e administrative.

Policia tha se do t’i marrë për bazë rekomandimet e Inspektoratit Policor.

“Me qëllim të eliminimit të të gjitha paqartësive dhe ruajtjes së kredibilitetit të procesit të cilat mund të zbehin imazhin e Policisë së Kosovës, si dhe bazuar në rekomandimet e IPK-së, Policia e Kosovës merr vendim për anulimin e konkursit për gradim në gradën rreshter të shpallur me 12.02.2024. Policia e Kosovës, bazuar në të gjeturat dhe rekomandimet e IPK-së, pas rishikimit të procedurave dhe implementimit të ndryshimeve dhe rekomandimeve të IPK-së, do të fillojë me të gjitha përgatitjet e nevojshme administrative dhe logjistike, që procesi i gradimit për rreshter të vazhdohet sa më parë që të jetë e mundur”, thuhet në komunikatë.

Policia tha se disa kandidatë kanë shprehur pakënaqësi për procesin e përgatitjes dhe mbarëvajtjes së konkursit, duke shtuar se këtij procesi i është bërë inspektim i jashtëzakonshëm.

