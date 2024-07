Arrestohet i kërkuari për tentim vrasjen në Prizren

Policia e Kosovës ka arritur të arrestojë personin e kërkuar për vrasje në tentativë, rast ky që ka ndodhur më 17 maj 2024 në fshatin Nashec të Prizrenit.

Burimet e Paparacit pohojnë se është arrestuar Besnik (Beqir) Ukaj, i lindur më 30 gusht 1987 në fshatin Korishë, komuna e Prizrenit.

Ai është lokalizuar dhe arrestuar në Fushë Kosovë.

I dyshuari ishte i kërkuar për dyshime se me datë 17 maj 2024 në fshatin Nashec, në Prizren ka shtënë me armë zjarri në drejtim të një personi tjetër, me atë rast viktima ka pësuar lëndime nga plumbat e armës së zjarrit.